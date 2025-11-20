¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¿·Èà½÷¡© ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤â¡Ö±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿å¥À¥¦½¡×¤ÎÀ¼
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï11·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿å¥À¥¦½¡×¡Ö¿å¥À¥¦¤ÎÇ¯ËöÆÃÂç´ë²è¤Ç·èÄê¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÄ¹´ü¥É¥Ã¥¥ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÃ¯1¿Í¿®¤¸¤º¿å¥À¥¦¤Ê¤Î¤ª¤â¤í¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤òµ¿¤¦À¼¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈà½÷¤µ¤ó¤ÈËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó
¡Ö¿å¥À¥¦¤ÎÇ¯ËöÆÃÂç´ë²è¤Ç·èÄê¤¸¤ã¤ó¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡¡±óµ÷Î¥¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤·¤ó¤è¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ¤·¤¤½÷À¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¸òºÝ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ê¥Á¤µ¤ó¤È¤Ï1·î¤ËÇË¶É¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Î¿·¤·¤¤Èà½÷¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¤Ï¶Ø»ß¤À¤·¤ó¤è¡¼!!¡×Êó¹ð¸å¤Î20Æü¤Ë¤âÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹¬¤»ÂÀ¤ê¤Ï¶Ø»ß¤À¤·¤ó¤è¡¼!!¡×¤ä¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç¾Ð¤¨¤ëwww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤Èà½÷¤Ê¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)