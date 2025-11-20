好き＆いただきたい「茨城県の御朱印」ランキング！ 2位「大洗磯前神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
空気が澄み、静謐な雰囲気に包まれる冬は、参拝に最適な季節です。All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「茨城県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海に面した絶景の神社で、波打つ海と鳥居をモチーフにした御朱印がとても美しいから」（40代男性／静岡県）、「こちらで参拝して近くの漁港で観光最高です。御朱印も神社も神々しいです」（40代男性／神奈川県）、「海に面した鳥居が美しく、日の出とともに輝く景色が印象的。神々しさを感じる場所で、波音に包まれながら御朱印をいただきたいと感じました」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「格式ある神社ならではの力強い筆致が美しく、神聖な雰囲気と歴史の重みを感じられる御朱印だから」（20代女性／東京都）、「常陸国一之宮であり、東国三社の一社。御朱印は『武甕槌大神』の和魂・荒魂が墨書され、神威を感じる一枚で、とても魅力的だから」（50代男性／広島県）、「全国約600社ある鹿島神社の総本社です。武道の神様であり、非常に力強い筆遣いの伝統的な御朱印がいただけます。御朱印帳も格式高いデザインで人気です」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：大洗磯前神社／29票海の上に立つ鳥居の圧倒的な絶景を楽しめるのが大洗磯前神社です。大洗町に鎮座するこの神社のシンボル、「神磯の鳥居」は神様が降り立った聖地とされ、朝焼けの光景は息をのむ美しさに。医療の神様である少彦名命をまつっていて、健康運や長寿を願う人にもぴったりです。御朱印には、その神秘的な鳥居がデザインされており、神聖なパワーを感じられます。
1位：鹿島神宮／91票関東最古にして、全国600社の総本宮といわれるのが鹿島神宮です。鹿嶋市に鎮座するこの神社は、2000年以上前の神武天皇の時代に創建されたという歴史を持ちます。おまつりされているのは最強の武道の神様、武甕槌大神。必勝、開運、そして勝負運を授かりたいなら、ぜひ訪れるべき格式の高いパワースポットです。御朱印は、本宮と奥宮の2種類をいただけます。
