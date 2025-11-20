米メディアが紹介した「バーゲン価格になるかもしれない選手4選」

ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している西武・今井達也投手について19日（日本時間20日）、米メディアが言及。速球は今季13勝をマークしたツインズのエース、ジョー・ライアン投手に比類するとしている。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のイノ・サリス記者は「MLBFA市場でバーゲン価格になるかもしれない選手4選」とのタイトルでコラムを公開。その1人に今井を挙げていた。

レッズ、ナショナルズでGMを務めたジム・ボウデン氏が今井について7年1億5400万ドル（約242億円）と予想していたことに触れ、「MLBで投げたことのない投手にしては安い契約ではない。日本で残した奪三振-与四球の数字はいいが、素晴らしいとは言えない。3年単位で見ると、ユウセイ・キクチとケンタ・マエダと同程度だ」と伝えた。

NPBでの直近3年間で「奪三振-与四球」は今井が495-176＝319、菊池が497-161＝336、前田が494-122＝372だった。同メディアは「イマイより3歳若くMLBに移籍したマサヒロ・タナカと同程度の成績を残せば破格の契約になるし、キクチと同程度の成績を残せば、少々払いすぎとなる」と評価している。

さらに「（今オフの）FA市場でイマイに賭けることは妥当なことに思える。イマイの（速球の）平均球速は約95マイル（約152.9キロ）で、100マイル（約160.9キロ）にも到達したことがあった」とし、「イマイの速球（の球質）はジョー・ライアンと似ている」とツインズのエースで今季13勝（10敗）、防御率3.42だった29歳右腕を引き合いにした。

直球だけではなく「スプリットも一級品だ。そして、トレイ・イェサベージ（ブルージェイズ）のようなスライダーももっている」とした上で「いい買い物のように思える」とまとめた。はたして、剛腕は来季、どこのユニホームを着ているのか、注目される。（Full-Count編集部）