河合郁人、2年間同居していたSTARTOタレント告白「20代前半に」
【モデルプレス＝2025/11/20】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が20日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。2年間同居していたというタレントを明かす場面があった。
この日、親友だというふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大とともに同番組に出演した河合。「一緒に住んでいたんですよね？」とMCのハライチ・澤部佑から話を振られると「そうですね。20代前半に」と過去に2年間同居していたことを明かした。
辰巳が所属するふぉ〜ゆ〜は、2011年に結成。近年では、“苦労人アイドル”として「よ〜いドン！」（関西テレビ／毎週月曜〜金曜あさ9時50分〜）などのバラエティー番組に多数出演している。河合とは、以前から深い親交があることで知られており、フジテレビ系「すこジャニ〜ルールだらけの旅〜」（2020年・2021年）などで仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
