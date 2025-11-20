DISH//カバーのRADWIMPS「携帯電話」原曲との繋がりが話題沸騰「とてつもない伏線回収」「15年前の少年が？」
【モデルプレス＝2025/11/20】ロックバンド・RADWIMPSのトリビュートアルバム「Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-」が、11月19日にリリースされた。「携帯電話」の原曲と4人組ダンスロックバンド・DISH//によるカバーのイントロ部分に話題が集まっている。
【写真】北村匠海、中1で出演した人気バンドMV
2010年にリリースされた「携帯電話」の原曲は、イントロが携帯電話の発信音からスタート。一方、同アルバムに収録されている「携帯電話」のカバーのイントロではスマートフォンの着信を知らせるバイブレーションの音が響いており、ボーカルの北村匠海の「もしもし？」という電話に出る声で楽曲が始まる。原曲とカバーを通し、RADWIMPSのボーカル・ギター・ピアノを担当する野田洋次郎からの15年越しの電話に北村が出るような演出が盛り込まれていたのだ。
またRADWIMPSの「携帯電話」のミュージックビデオには、当時中学1年生だった北村が出演している。2曲の繋がりを受け、ファンからは「エモい」「15年越しの電話泣く」「奇跡のよう」「とてつもない伏線回収」「15年前の少年が？」「まさか繋がるなんて」と言った声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆「携帯電話」のイントロ部分に注目
◆15年の時を経て繋がる「携帯電話」に反響
