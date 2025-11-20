渡邊渚、ほろ酔いショットに反響「ほんのり赤くて可愛い」「一緒に飲みたい」
【モデルプレス＝2025/11/20】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が11月19日、自身のInstagramを更新。ワインを前にしたほろ酔い姿を公開し、話題となっている。
【写真】28歳元フジアナ「ほんのり赤くて可愛い」ほろ酔いショット
渡邊は「ほろ酔いの良い夜 誕生日のお祝い！」とつづり、知人の誕生祝いをしたことを報告。ワインを前にピースサインを作りほろ酔いで食事を楽しむ様子を投稿した。
この投稿に、ファンからは「ほんのり赤くて可愛い」「楽しい夜ですね」「お料理も全部美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡邊渚、誕生祝のほろ酔い写真公開
◆渡邊渚の投稿に反響
