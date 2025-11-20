タレント・はなわが２０日、都内で著書「柔道３兄弟と天然ママと僕〜はなわの楽しい子育て〜」（徳間書店、２２日発売）の出版記念会見を行った。

２００３年、シングル「佐賀県」が大ヒットし、年末のＮＨＫ紅白歌合戦にも出場。「２００３年のはなわはすごくて、今でいう目黒蓮くん」と人気アイドルの名前を挙げ、会場の笑いを誘った。当時の営業は１日８本。睡眠時間は移動時間のタイミングだけの日もあったという。「円形脱毛症になりました。メンタルの部分がやられました。身の丈以上の仕事をしていた。子どもたちにもいつも伝えています。『俯瞰（ふかん）して自分を大切にしないといけない。つらい時は口に出そう』って」と真剣な表情で語った。

芸能生活３０周年を迎えた。報道陣から今後の目標を問われると、「僕は毎年、絵馬に『紅白歌合戦出場』と書きます。今年も残念ながらもれました。はなわだと思ったら、『ＨＡＮＡ』だった。紅白を目指して頑張りたいです」と笑い飛ばした。

同書は、芸能生活３０周年、結婚２５周年を記念して発売。柔道３兄弟として知られる子どもたちを育てたはなわ流子育て、夫婦仲をたもつヒケツや弟でお笑いコンビ・ナイツの塙宣之との対談も収録されている。