タレント・はなわが２０日、都内で著書「柔道３兄弟と天然ママと僕〜はなわの楽しい子育て〜」（徳間書店刊、２２日発売）の出版記念会見を行った。

構想から約１年。はなわは、完成した子育て本に胸を弾ませた。「歌ができたときとは違った感情。泣きそうなくらいうれしいです」。同書は、芸能生活３０周年、結婚２５周年を記念して発売。柔道３兄弟として知られる子どもたちを育てたはなわ流子育て、夫婦仲をたもつヒケツや弟でお笑いコンビ・ナイツの塙宣之との対談も収録されている。

オファーを受けたときは「反省ばかりの子育て」と断ったが、営業先などで子育て中のファンから「参考にしています」と声をかけられることが増え、「そんなに難しく考えなくていい。楽しく子育てするのもいいんだ、と思ってほしい」と執筆にいたった。「この本を読み返して、いろんなことを妻と話しているので、今は夫婦円満です」と笑い飛ばす。昨年誕生した初孫は、先日１歳の誕生日を迎えた。「印税は孫のおもちゃに。あと、妻、家族のために使わせていただきたいです」と優しい祖父の一面ものぞかせた。

子育て歴２５年。子どもたちに対して「怒ったことはない」とキッパリ言う。「常に笑いにしていますね。宿題していない時は『まだしてないの？やばいよ。俺みたいになるよ』って言うと、子どもたちは『絶対イヤ』って。驚いたのは、弟もまるっきり同じ教育を娘ちゃんたちにしているみたいです」。Ｙｏｕ Ｔｕｂｅの鑑賞時間やゲームの時間なども制限していない。「うちの子たちは学校に行って、塾に行って、柔道もしている。へとへとな子どもたちがやっと休める家で、制限をかけるとかわいそうなので。これも弟も一緒みたい。うちの両親はファミコンをなかなか買ってくれなかったけど」と話して、会場の笑いを誘った。