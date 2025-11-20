「トランスフォーマー」のフィギュアシリーズ「ミッシングリンク」「エイジ・オブ・ザ・プライム」「スタジオシリーズ」の新商品予告画像が公開！
「ミッシングリンク」新商品シルエット画像
タカラトミーは、「トランスフォーマー」のフィギュアシリーズ「ミッシングリンク」「エイジ・オブ・ザ・プライム」「スタジオシリーズ」の新商品予告画像を公開した。
今回「トランスフォーマー」の情報を扱う「【公式】トランスフォーマー情報局」のXアカウントにて本内容が公開されており、各シリーズから7機のシルエットを確認できる。
なお商品化される機体の情報などは明らかとなっていないため、近日公開予定の続報に期待したい。
「エイジ・オブ・ザ・プライム」新商品シルエット画像
「スタジオシリーズ」新商品シルエット画像
MISSINGLINK- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) November 20, 2025
New product coming soon!
「ミッシングリンク」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/IWZ1pJTiow
AGE OF THE PRIMES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) November 20, 2025
New products coming soon!
「エイジ・オブ・ザ・プライム」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/P0Knq8jMOn
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) November 20, 2025
New products coming soon!
「スタジオシリーズ」新商品情報 近日解禁予定！#トランスフォーマー#Transformers pic.twitter.com/OyxHLASowi
(C)ＴＯＭＹ
※画像はイメージです。