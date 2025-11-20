11月20日 公開

「ミッシングリンク」新商品シルエット画像

タカラトミーは、「トランスフォーマー」のフィギュアシリーズ「ミッシングリンク」「エイジ・オブ・ザ・プライム」「スタジオシリーズ」の新商品予告画像を公開した。

今回「トランスフォーマー」の情報を扱う「【公式】トランスフォーマー情報局」のXアカウントにて本内容が公開されており、各シリーズから7機のシルエットを確認できる。

なお商品化される機体の情報などは明らかとなっていないため、近日公開予定の続報に期待したい。

「エイジ・オブ・ザ・プライム」新商品シルエット画像

「スタジオシリーズ」新商品シルエット画像

