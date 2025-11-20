Kis-My-Ft2千賀健永、お気に入りのMyパジャマでイベント「ちょっと恥ずかしい…」 ベッドでガチ寝
Kis-My-Ft2の千賀健永が20日、都内で行われた『ヒツジのいらない枕 100万個突破記念発表会』にゲストとして参加した。
【写真】スヤァ…ベッドの上でおやすみポーズを披露した千賀健永
イベントにはMyパジャマで登壇。全身グレーのもこもこ生地で、スリッパも自前のカワイイものを履いていた。パジャマ姿で無数のフラッシュを浴びた千賀は「なかなかこういう状態で出ることはない。ちょっと恥ずかしい気持ちです」と照れた。1年以上前から同シリーズの枕を愛用。「この枕を使うと、ほかの枕を使えないぐらい」と魅力を語っていた。
中盤では「ヒツジのいらない枕」シリーズでそろえられたベッドが登場。千賀が寝転んで“お試し”することになった。千賀は「記者さんの前で寝るのはなかなかなくて落ち着くかな。体勢に違和感が…」と苦笑い。それでも初体験のマットレスに感動したそうで「雲の上に浮かんでいるような無重力のような感覚です」と感想を語った。「この状況で会見をすることはないので、もうちょっとこのままでいさせてください」とベッドに横になったまま、発表会は進んだ。千賀は、そのまま目をつぶってリラックス。千賀が起き上がって見送ろうとすると川嶋怜代表取締役社長兼CEOは「そのままでいいですよ」とうれしそうに降壇していた。
“ヒツジを数える間もなく”をコンセプトにした太陽の人気寝具シリーズ「ヒツジのいらない枕」の累計販売数が100万個を突破したことを記念して行われたイベント。愛用者である千賀がゲストとして参加した。100万個という数字に千賀は「僕らもシングルを出す度に『100万枚』という思いでやってますけど、なかなかたどり着かない数字で。こんなに愛されているんだなって。今後も愛用していく中で自信につながります」としていた。
