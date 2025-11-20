俳優の佐野岳さんがTBSテレビの番組収録中に右ひざのじん帯を断裂するなどのけがをしました。全治8か月から9か月の重傷です。

TBSテレビによりますと、佐野岳さんは今月18日、東京都内で行われた「最強スポーツ男子頂上決戦」の番組収録中、モンスターボックスと呼ばれる大型の跳び箱の17段（高さ2メートル46センチ）の跳躍に成功した直後、空中でバランスを崩し、着地した際に右足をひねりました。

残りの競技を欠場し、病院で詳しい検査を受けたところ、右足の膝の半月板が損傷し、じん帯が断裂していたことがわかりました。全治8か月から9か月の重傷です。

腫れが引いた後に手術をする方針で、一定の期間は歩く際に松葉杖が必要だということです。

所属事務所によりますと、佐野さんは「今後の仕事は継続して行う」ということで、「俳優活動については、主治医と相談の上、適切に判断する」としています。

また、佐野さんは20日、SNSで今回のけがについて報告し、「今後の仕事は医師の指示のもと行い治療を第一に考えます」としています。

TBSテレビは「救急救命士およびトレーナーを配置するなど、安全性に細心の注意を払っておりましたが、佐野さんが怪我をされたことについて、心より御見舞い申し上げます。佐野さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底して参る所存です」とコメントしています。