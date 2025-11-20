「笑い声と叫び声が激しく入り混じった声がするから何かと思ったら、仕事部屋に来ようとする娘と戦ってくれてる妻さんがいた。」



【写真】娘ちゃんが腕を取り、押さえ込んで勝利！

そんな一言とともに投稿された1枚の写真が、X（旧Twitter）で大きな注目を集めました。



撮影したのは、4歳の娘さんを育てるお父さん・ヘイヘイさん（@heiheihoihoi1）。



「こちら最終的に娘が腕を取り、そのまま押さえ込んで勝利しましたのでご報告までm(_ _)m」…この“決着報告”に、コメント欄は笑いに包まれました。



仕事部屋に突撃しようとする娘、迎え撃つ妻

投稿に添えられた写真には、全力で部屋へ突進する娘さんと、それを必死に止めようとする奥さまの姿。“横四方固め”さながらの構図に、「写真なのに動画みたい！」「妻さん強い！」「愛が伝わる攻防戦！」と反響が寄せられました。



当日の様子を、ヘイヘイさんに聞きました。



「この日に限らず、娘はよく部屋に入ってこようとするんです。仕事部屋に来たい気持ちが抑えられないみたいで（笑）」



勝敗を分けたのは“粘り” 娘の圧倒的執念

この“攻防戦”、どんな技が繰り広げられたのでしょうか。



「実際は、押さえ込んだりタックルしてるくらいですよ（笑）。でも娘の“粘り勝ち”でした。やめる気配がまったくなかったですから」



投稿どおり、最終的に娘さんが“腕を取って押さえ込み”、見事に勝利。ヘイヘイさんは「報告までm(_ _)m」とユーモラスに締めました。



SNSで広がる「家族の攻防戦」に共感の声

投稿は瞬く間に拡散され、コメント欄にはこんな声が。



「横四方固め、完璧です！」

「これ、結婚式で流したい写真！」

「愛されてるねヘイヘイさん」

「写真なのに躍動感ありすぎて笑いました」



ヘイヘイさんも、「やさしいコメントをたくさんいただけてよかったです」と語ります。



「日常はいつもバタバタですが、妻と娘はいつもいい勝負をしてます（笑）」



“攻防戦”の先にある家族のあたたかさ

仕事をしながら子育てをする日々の中で、「ちょっとした攻防」も家族の絆を感じさせる時間に変わる…。



ヘイヘイさんの投稿は、多くの人に笑いと癒やしを届けました。コメント欄では「こういう時間こそ宝物」「写真から幸せが伝わる」といった声も。



小さな戦いの勝敗を超えた先にある、家族のあたたかさ。その瞬間を切り取った1枚が、今日も誰かの心を和ませています。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）