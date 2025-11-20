国際弁護士の八代英輝氏が20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。飲み会を「地獄」と表現し、スタジオを笑いに包んだ。

番組では、忘年会シーズンを前に「割り勘負け」というフレーズがSNS上で話題になっていると紹介。お酒を飲まない人が飲み会で均等に割り勘にした時に感じる不公平感を表した言葉で、この日は出演者が酒を「飲む派」「飲まない派」に分かれて議論した。

飲まない派の若林有子アナは「基本は楽しければ気にしないけど、ほとんど飲まないと隣で日本酒の飲み会とか始まると、んん〜？みたいな気持ちにはなって」と告白。「スイーツでも食べといたろかなみたいな。大阪人魂は出てきます」と笑った。

一方の八代氏は、飲む派としてコメントを求められると「僕は飲む派なので、飲まない人には気を使って飲まない分は半額とか。飲む人たちとの集金と、かなり金額に差をつけます」と心がけを語った。また「僕、検査の関係でしばらく飲まない派になってたんですよ、今年」と酒を控えていたことを明かすと、「ノンアルコールで参加してたんですけど、飲む人たちの話って、何回も同じこと言って全然面白くない」とバッサリ。

しらふだからこその気づきがあった様子で、八代氏は「あんな地獄に参加してくれているんだから。その地獄を見たので、余計（金額に）傾斜はつけた方がいいんじゃないかと。飲まない方は来てくれるだけでありがたい」としみじみと語ってスタジオの笑いを誘った。