＜ボッチ娘にイライラ！＞夫の指摘にドキッ「チクチク言いすぎ！」あ…私って過干渉？【第3話まんが】
私はトモカ。小学生の娘が2人います。物静かなマイ（小6）と社交的なユキ（小3）です。マイは交友関係が狭いタイプ。私が声をかけても、積極的に動こうとする様子はありません。来年は中学生になるというのに心配です。そんなある日、ユキの友だちのランちゃんのママと話す機会がありました。中学生のお姉ちゃんがいろんな友だちと連絡を取り合って遊んでいるという話を聞いた私は、ますます「このままでいいの？」と焦ってしまったのでした。
マイは意地悪なんかしないけど、きっと面白味もないんでしょう。交友関係が狭いということは、マイに魅力がないからなのかもしれない。そう考えると、私は言わずにいられないのです。けれど夫からは「干渉しすぎ」だと指摘されてしまいました。
マイが私の言葉を軽くかわしたことにイライラして、私は思わず矢継ぎ早に質問してしまいました。「ちゃんとニコニコしてる？ お友だちを褒めたりしてる？ 昼休みは何しているの？」しかしマイからは冷静な言葉が返ってきました。
私はマイのために友だち作りのアドバイスをしているつもりです。でも夫には「そんなにあれこれ言いすぎだ」と注意されてしまいました。夫はマイ自身が困っていないなら、口出しをすべきでないという考えのようです。もっと寛容になった方がいいと諭されました。
けれどマイの同級生たちがマイ抜きで遊んでいるのを目撃した私は、言いようのない焦りに襲われてしまったのです。一度不安になると、自分でもつい口を出しすぎてしまうのです。これを過干渉というのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
