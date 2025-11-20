楽天グループは、自社で運営する「楽天ブックス」「楽天Kobo」「楽天マガジン」「Rakuten Music」「Rakuten TV」の「2025年年間 Z世代エンタメランキング」を発表した。

【画像】各サービスごとの「2025年年間 Z世代エンタメランキング」トップ10

「楽天ブックス」では、Mrs. GREEN APPLEのベストアルバム『10』が1位を獲得した。Nintendo Switch 2関連商品やSTARTO ENTERTAINMENT所属グループの商品も上位にランクインしている。

Mrs. GREEN APPLEは、「Rakuten Music」でも楽曲「ライラック」をはじめ、トップ10のうち8曲を占めた。

「楽天Kobo電子書籍ストア」では『メダリスト』が1位を獲得した。下半期に劇場版が公開された『鬼滅の刃』と『チェンソーマン』がトップ10入りしている。

「楽天マガジン」では、トレンドファッション誌『anan』が1位を獲得している。今年休刊となったアイドル・エンタメ雑誌『Duet』もランクインした。

「Rakuten TV」では、アジア圏のボーイズラブドラマ作品が支持され、タイドラマの『The Next Prince』が1位を獲得している。

他にも、全世代のデータを集めたランキングや雑誌のジャンル別ランキングなどのランキングも用意されている。全世代とZ世代の違いを比較してみるのもいいだろう。

（文＝リアルサウンドテック編集部）