破格の優勝賞金6.2億円…ゲットしたらどうする？ 「おいしいものを」「ディズニー世界制覇」「税金が…」
＜CMEグループ・ツアー選手権 事前情報◇19日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米国女子ツアーの全日程が今週で終了する。最終戦はポイントランキング上位60人のみが出場できるエリートフィールド。日本勢からは8人が挑む。
【写真】おいくらですか？ 超豪華ロレックスをゲット
今大会最大の特徴は、やはり破格の賞金だ。賞金総額は1100万ドル（約17億3053万円）で、メジャー大会に匹敵する規模。優勝賞金はツアー最高の400万ドル（約6億2936万円）。予選落ちがなく、最下位でも5万5000ドル（約865万円）が与えられるビッグイベントだ。この優勝賞金は、賞金ランキング日本勢トップの山下美夢有（3位/348万1138ドル）を上回る金額。「賞金を見たときはすごくビックリした。初めてこんなに高い賞金…」（山下）と、今年の全英覇者も驚きを隠せない。優勝すれば今季だけで11億円超という桁違いの額になるが、欲しいものを聞かれると「いや…。全然考えていなくて」と控えめだった。『400万ドルを獲得したら何が欲しい？』という質問に、日本勢8人がそれぞれ回答。竹田麗央は「おいしいものを食べたい」、岩井千怜は「（男性音楽グループ）BE:FIRSTさんのライブに行きたい。あとはおいしいご飯を食べる」。西郷真央は「貯金するかな」と話した。古江彩佳は大好きなテーマパーク『ディズニーランド』の“世界制覇”を挙げた。東京、カリフォルニア、フロリダの3カ所は制覇済みで、残る香港、上海、フランスを回ってみたいという。そして、密かな野望がディズニーを貸し切ること。その方法を調べたこともあるそうで、その本気度が伺える。物欲がない岩井明愛は、趣味のアコースティックギターを挙げた。すでに1本持っているが、転戦生活ではさすがに持ち歩けず、自宅でお留守番中。ただ、「いずれはプロアマのパーティで弾いたり、優勝した時にギターを持ってきて、自分が弾いてみんなに歌ってもらうとか…」という夢もある。「う〜ん」と熟考した勝みなみは、「税金とかを考えるので…。おっきなお金をもらって来年大変」と27歳らしく（？）現実的な回答。都内のマンション購入を検討中だが、高騰する価格に「足りないかな…」。それでも「買うものはいろいろ考えます」と笑った。ただ、どの選手も「想像もつかない額なので、今はあまり考えず（笑）。優勝することを目標に頑張りたいです」（畑岡奈紗）というのが基本スタンス。昨年は日本勢4人で合計30万5708ドル（約4800万円）を獲得したこの最終戦。ビッグマネーを手にするのは果たして？（文・笠井あかり）
