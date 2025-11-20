3児の母・小倉優子、“ふわふわ＆しっとり”シフォンケーキのレシピを紹介「すごくわかりやすい〜」「紙の型で綺麗に焼けるんですね」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。前日の投稿で長男からのリクエストで焼いたと紹介していたシフォンケーキの作り方を公開した。
【動画あり】小倉優子が紹介した“ふわふわ”シフォンケーキのレシピ
小倉は「ふわふわ・しっとり シフォンケーキ（17cm）」と称し、材料と作り方を詳細に記した動画とテキストを公開。
「ふわふわ仕上げのポイント」として「メレンゲは硬すぎNG、しっとりキープ」「卵黄生地は乳化が命」「必ず逆さまに冷まして気泡を保つ」と紹介した。
この投稿にフォロワーからは「型は紙の型で綺麗に焼けるんですね 専用の型がいるのかと思ってました。作ってみたくなったので今度の休みに焼いてみます」「すごくわかりやすい〜作ります！」「初めてのシフォンケーキ作り。しっかり膨らんでふわふわに仕上がりました ゆうこりんありがとう」「ゆうこりんのレシピで作ったらうまくいきましたー!!こんなに膨らんだの初めてで感動」「ベーキングパウダーを使わない安心レシピありがたいー 作ります」「作ってみました〜 息子がしっとりしてて、とっても美味しいって言ってます」「いつも料理動画ありがとうございます。ゆうこりんさんのエプロンが可愛い」などの反響が寄せられている。
