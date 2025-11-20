“神の左”で知られる元WBC世界バンタム級王者・山中慎介氏（43）が、CBCラジオ「竹内由恵のGood Shape Navi」に出演。今月24日に迫った那須川天心（帝拳）と井上拓真（大橋）のWBCバンタム級王座決定戦を予想した。

山中氏が12度防衛したベルトを争って拳を交える2人。元王者は試合に臨む精神面の違いに注目した。

拓真はモチベーションとプライドが原動力になると指摘した。

「那須川天心選手の知名度は物凄く高い。それに勝てば、というモチベーションはある。そして、ボクシング転向2年半の選手に負けるか、というプライドもある」と説明した。

一方、天心の場合は「この試合は通過点という思い、ここがスタートという気持ちがあるんじゃないでしょうか」と指摘した。

両者とも技術が高く、スピードもある。勝負を分けるのは精神力の差になるかもしれない。

もうひとつ、WBCは4ラウンドと8ラウンドに採点の公開がある点も指摘した。

「ここで戦い方が変わってくる。拓真選手は元世界チャンピオンでキャリアは全然ある。後半に経験が生きる」と、採点の途中経過によって試合が動くと予想した。

ただ、それでも山中氏は判定で天心の勝利を予想する。

「両者ディフェンス能力が高いので判定決着になると思う。天心選手の成長と勢い。キックボクシング時代から大舞台で輝いてきた選手」と、僅差ながら天心優位と解説した。