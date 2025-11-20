タレントの「みちょぱ」こと池田美優（27）が20日、都内で行われた「接待の手土産セレクション 2025」発表会に出席。義実家への手土産について語った。

「接待の手土産」は現役秘書が選りすぐった贈り物を全国から取り寄せできるサービス。年間のべ約900名の現役秘書が参加する品評会にて、厳正かつ公平なる審査により決定した“ビジネスシーンにふさわしく、特別なお客様に安心して贈ることができる手土産”が、「接待の手土産セレクション」として年に一度発表されている。

昨年度のセレクション発表会では、夫でタレントの大倉士門（32）がゲストとして参加。手土産にちなんだ夫婦のエピソードを聞かれたみちょぱは、「それこそ、去年のこのイベントの後に詰め合わせをいただいて」と笑顔。「2人で誰かに手土産を渡すタイミングは、まだなかなかないんですけど…」と打ち明けつつ、「でも、“もしあげるタイミングがあったらこういうのいいね”って、本当に参考にさせていただいてます」と同サービスに信頼を寄せた。

手土産を知り尽くした秘書会員3名とのトークセッションでは、とある秘書から「手土産はコミュニケーションツール」という言葉が飛び出た。みちょぱは「私は旦那の実家に行く時に、必ず手土産を持って行きます」と明かし、「お義母さんの好きなものとかを、大体旦那と“やっぱ今はあれかな”とか言って話し合いながら、選んで買ったり」と夫婦のほほ笑ましいワンシーンを回想。「やっぱり相手のことを思うというか、好みを事前に知っておくのも大事かなと思いました」と語った。