モデルの松島花さんが、秋ならではの絶景を自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 松島花 】黄金色のイチョウを背に「色々あるけど笑顔忘れずに」くるくる回ってフォロワーにエール 反応「幸せ動画すぎて保存」











松島さんは「きれい〜」「お仕事終わりに見れました！」として、ほぼ全ての葉が黄色く色づいたイチョウの中で、自身の自撮り動画を投稿しました。動画では、落ちたイチョウの葉がまるで絨毯のように地面を覆う中、上を見上げた松島さんがスマホを手で固定したままそれを中心にくるくると回り、別のカットでは逆にそびえるイチョウの木の枝や真っ黄色の葉を背景に手を振るなど、美しい物を背にした笑顔を見せています。















松島さんは「色々あるけど笑顔忘れずに」「口角上げて」「免疫力も上げてこっ」と、フォロワーにエール。フォロワーからは「幸せ動画すぎて保存」「笑っているときが最強」「自撮りならではのアングルも新鮮」「銀杏も花さんも輝いてます」など、松島さんからのエールに返礼の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】