¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡Û½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¡ÖÉ´È¯É´Ãæ¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×½®·ôÍ½ÁÛ¤¬ÅªÃæ
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Îà¥¯¡¼¥ë¤Ë¥í¥¤¥ä¥ëÈþ¤·¤¯áÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£Çµ¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×£µÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»íÈþ¤Ï£Í£Ã¤ËÈþËÆ¤ò¾Î»¿¤µ¤ì¡Ö»ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÏÅÔÆâ¤Î¶ú¥«¥Ä²°¤Ç£±Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»íÈþ¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌä¤ï¤ì¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¡£²ÈÂ²°Ê³°¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¥ì¥¹¥é¡¼¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¿Í¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½®·ô¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÉ´È¯É´Ãæ¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦Ãæ¡¢£·£Ò¤ò£³Ï¢Ã±£±£²£´¡¢£±£´£¶¤Î£×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ½ÁÛ¡£¸«»ö£³Ï¢Ã±£±£²£´¡Ê£¸£´£°±ß¡Ë¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¡£