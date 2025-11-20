£ô£é£í£å£ì£å£ó£úº´Æ£¾¡Íø¡ÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×È¯¸À¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¡¼ÄÄÍÂçµ±¤Î°ìÈ¯¥®¥ã¥°±ê¾åÄ¾¸å
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Îº´Æ£¾¡Íø¤¬£±£¸Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£úº´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢£±£¹¡Á£²£°Æü¤Ë¤«¤±¤Æ£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ïº£·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£º´Æ£¤Ï£±£¸ÆüÊüÁ÷¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡£à¾¡Íø·¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Êá¤Ã¤ÆµÕ¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº´Æ£¾¡Íø¤¬¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡Öà¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ó¤Àá¤È¤«à¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤Àá¤ÈµÕ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¸¥ª¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¤ª¤¤¤Ã»Ò¡¢¤á¤¤¤Ã»Ò¤«¤é¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤»¤¬¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤¬Â¿Ë»¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
¡Ö¡Ê¤ª¤¤¤Ã»Ò¡¢¤á¤¤¤Ã»Ò¤«¤é¤Ï¡ËË»¤·¤¤¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«µ¤¤Å¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ°ìË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Ïº£¡¢·ë¹½¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤ï¤¶¤È¾®À¼¤ÇÏÃ¤·¡¢¡ÖÂç¤¤¤À¼¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öºòº£¤ÏÇÛÎ¸¤Î»þÂå¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£à¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤èá¤È¤«¡¢¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ð¥·¥Ð¥·¤¯¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢º£¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ò¤¬¤Þ¤ì¤ë¤è¤Ê¡¢¤½¤ê¤ã¡£¥´¥á¥ó¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÇÛÎ¸¡¢ÇÛÎ¸¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¡£ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç£²·î¡¢£¸¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£³èÆ°¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¸áÁ°£µ»þ£²£µÊ¬¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Îº´Æ£¤ÎÈ¯¸À¤Ï£±£¹¡Á£²£°Æü¤Ë¤«¤±¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ç°ìµ¤¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÄÄÍ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ±ê¾å¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤¨¤Ç¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©ËÜÅö¥º¥ì¤Æ¤ë¤ï¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¡¢¡ÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×È¯¸À¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¡ÖÏÃ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¡¼¤È¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤ÎÀ¼¤Ï¸í²ò¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£