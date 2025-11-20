£µ·îÃæ¹ñ¸ø±é¤Î46ºÐ²Î¼ê¤¬Ã²¤¯¡¢¿®Íê¤Ï¡Ö²õ¤ì¤ë»þ¤Ï°ì½Ö¡×¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤ÇÁê¼¡¤°Ãæ¹ñ¸ø±éÃæ»ß¤Ë
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¼·ÈøÎ¹¿Í¡Ê46¡Ë¤¬20Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÇ÷²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±éÃæ»ß¤ËÂÐ¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Î·ÚÎ¨¤Ê¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÄê¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í²»³Ú²È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±éµö²Ä¤¬Â³¡¹¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿®Íê¤ÏÁê¸ß¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÂ¤°¤â¤Î¤À¤¬¡¢²õ¤ì¤ë»þ¤Ï°ì½Ö¡£Îò»Ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¿Æ°¦¤Î¾ð¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÙ¹ñ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¼·Èø¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÃæ¹ñ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·î20Æü¤Ë¡ÖºòÌë¡¢Ãæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¢ª¢ª¢ªÆîµþ¡£²áµî¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÀêÎÎ¤ÈÀ¨»´¤Ê¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤Îµ²±¤òÊú¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤º¡¢°ìÇ¯¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¡Ê2¡¢4¡¢9¡¢12·î¡Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¸ø±é¤Ëµö²Ä¤¬¹ß¤ê¤Ê¤¤³¹¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤äMCÆâÍÆ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¯¡¢¾å³¤¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÅÔ»Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ½¸µÒ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤âÃÈ¤«¤¯¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÍ¾Çò¤Ï¡¢Èà¤éÈà½÷¤¿¤Á¤¬Åê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ°¦¤Î¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢é·õ»á¤¬X¤Ç¡Ö¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤â³°Ì³¾Ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼·Èø¤Ï23Ç¯9·î¡¢¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¿¢Êª³Ø¼Ô¡¦ËÒÌîÉÙÂÀÏº¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëNHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ÖËÒÌîÉÙÂÀÏº¤ÎÂçËÁ¸±¡ÁÅ·¶õ¤Î²Ö±à¤È¿ÀÈë¤Î¿¹ °¦¤È¾ðÇ®¡ª¿¢ÊªÃµµá¤ÎÎ¹¤òÄÉÂÎ¸³¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Ì¤È¯É½¶Ê¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤²Ö¤Ï¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë