º£Æü20Æü¤â¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ëÆüÂ¿¤¤¡¡²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
º£Æü20Æü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÐºÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü20Æü¡¡¹¤¯À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç
º£Æü20Æü¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©°ËÆá»Ô¤Ç26%¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç29%¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç30%¡¢Á°¶¶»Ô¤Ç32%¤Ê¤É¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤â¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢¶âÂô»Ô¤Ç31%¡¢ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¹âµÜ¤Ç33%¤Èº£µ¨ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éËÌÎ¦¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¶À÷¾É¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ð»ö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
