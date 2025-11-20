¹â³ÀÎï»Ò¡¢8ºÐÌ¼¤È¿©ºàÁª¤Ó ±óÂÊÛÅö¸ø³«¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï°®¤ë¤À¤±¡¢²Ð¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/20¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¹â³ÀÎï»Ò¤¬11·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î±óÂÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û45ºÐÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×8ºÐÌ¼¤Î±óÂÊÛÅö
¹â³À¤Ï¡ÖÌ¼¤¬Áª¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¤È¸¼ÊÆ¤ª¤à¤¹¤Ó¤ä¥ß¥Ë¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿©ºà¤ÏÁ°Æü¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌ¼¤È°ì½ï¤ËÁª¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤â¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¹â¤¤¤±¤É°Â¿´¤Ê¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤³¤Ã¤Á¡¢¤È¤«¡×¡Ö±óÂ¤À¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¤È¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï°®¤ë¤À¤±¡¢²Ð¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌ¼¤ÎÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ò¹¯»Ö¸þ¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªÊÛÅö¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â³À¤Ï2010Ç¯3·î¤Ë¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ»á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¡£2015Ç¯3·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦STUDIO APARTMENT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÅÄ¾»Åµ¤ÈºÆº§¤·¡¢2017Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹â³ÀÎï»Ò¡¢Ì¼¤ÈÁª¤ó¤À¿©ºà»È¤Ã¤¿±óÂÊÛÅö¸ø³«
¢¡¹â³ÀÎï»Ò¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
