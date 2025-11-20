乃木坂46梅澤美波、透明感あふれるダークトーンヘアが話題「美しさが増してる」「大人っぽくて綺麗」
【モデルプレス＝2025/11/20】乃木坂46の梅澤美波が11月19日、自身のInstagramを更新。暗めヘアカラーショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】梅澤美波「美しさが増してる」イメチェン姿
梅澤は自撮りショットを投稿。自身のストーリーズでも「暗め」「色持ちしますように〜」と髪色を変えたことを報告しており、艶のあるしっとりしたダークトーンのヘアカラー姿を公開している。以前の茶髪より暗いヘアカラーに眼鏡を合わせて、大人っぽさを引き立てている。
この投稿には「暗髪似合いすぎる」「美しさが増してる」「大人っぽくて綺麗」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
