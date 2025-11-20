峯岸みなみ「33歳になりました」夫・東海オンエアてつや＆娘との家族3ショット公開「ハッピーオーラ全開」「素敵すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】タレントの峯岸みなみが11月19日、自身のInstagramを更新。夫で6人組YouTuber・東海オンエアのてつやと娘との家族写真を公開した。
【写真】33歳元AKB「ハッピーオーラ全開」家族3ショット
峯岸は「33歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、てつやと娘との家族ショットを投稿。峯岸がミニーマウス、てつやがミッキーマウスの帽子を被り、中央に座る娘を両側から支える仲睦まじい写真を披露した。「ママだし、妻だし、タレントだし、色々大変なことはありますがどれも楽しくやらせてもらえる日々に感謝です」「33歳の一年も応援してくださると嬉しいです」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎる」「ますます可愛くなってる」「ハッピーオーラ全開」「幸せのお裾分けありがとう」といったコメントが寄せられている。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
