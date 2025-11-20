板野友美、娘のバースデートリップへ USJ満喫お揃いコーデに「親子ミニオン可愛すぎる」「豪華な旅行」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】タレントの板野友美が11月19日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日旅行でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開した。
【写真】元AKB神7「豪華」娘のバースデートリップでお揃いコーデ
板野は「ベビちんBirthday trip」「ミニオンになってUSJへ」とつづり、娘との2ショットを投稿。親子でお揃いのゴーグル付きニット帽やイエローのトップスを着用し、ミニオンになりきった姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「親子ミニオン可愛すぎる」「何着ても似合う」「賑やかで楽しそう」「素敵なママ」「豪華な旅行」といったコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
