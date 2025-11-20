ローソンストア100で「デカ盛りチャレンジ」第1弾開催中！″1個買うと1個もらえる″超お得企画も見逃せない。

ローソンストア100では、2025年11月19日から12月2日までの期間、「デカ盛りチャレンジ」と「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを開催中。

今回は、11月19日から25日までを対象とした第1弾の商品をピックアップして紹介します。

お弁当からスイーツまでボリュームたっぷりすぎ...

昨年11月も話題となった「デカ盛りチャレンジ」が、今年も実施しています。

満足感のあるメニューが揃った「デカ盛りチャレンジ」第1弾

・大きなチキンステーキ弁当（バター醤油）

お値段そのままでチキンステーキがサイズアップ。食べ応えのあるジューシーな鶏もも肉を、香ばしいバター醤油で仕上げた一品は、ご飯との相性もばっちり。

価格は538円です。

・ばくだんおにぎり 炙り牛焼肉

サイズアップした「ばくだんおにぎり 炙り牛焼肉」は、手にずっしりと重たさを感じる一品に。食べごたえと満足感を両立した"デカ盛りおにぎり"です。

価格は173円。

・トリプルハムチーズエッグサンド

ハムチーズエッグサンドが1組増量。ハムオニオンサラダ、チェダーチーズ、たまごサラダの食感と風味のバランスが良い一品です。

価格は278円。

・デカ盛りプリンクレープ

たまごの風味豊かなプリンとホイップクリームを、スポンジとクレープ皮で包んだスイーツは満足感のあるボリュームにパワーアップ。

価格は225円です。

・ガーリックフランス

大きなフランスパンにガーリックバターを塗って焼き上げた「ガーリックフランス」は食欲をそそる一品。

価格は149円です。

・コロッケ＆メンチカツバーガー

コロッケとメンチカツをダブルでサンドしたボリュームも満足感もあるバーガーです。

価格は171円。

・ひとくち歌舞伎揚 わさび（89g）

わさびのツンとした辛みと香り、天乃屋ならではの香ばしい揚げ煎餅の風味がクセに。おやつだけでなく、おつまみにもぴったりです。

メーカー従来品から50%増量。価格は119円です。

・ころから 各種（レギュラー・レッド・チーズ）

通常5個入りのところ、12月2日までの期間は１個増量しています。

価格は214円。

ローソンストア100でも1個買ったら1個もらえる

対象商品を"1個買うと1個もらえる"お得なキャンペーンは、ローソンストア100でも実施しています。

11月19日から25日までの対象商品は以下の通り。

・マッチ→クリスタルガイザー

・カップヌードル、カップヌードル シーフード、カップヌードル トムヤムクン→あっさりおだしがおいしいどん兵衛（揚げ玉そば／きざみ揚げうどん）

・中華三昧 タテ型ビッグ 榮林 トマト酸辣湯麺→中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ

・スニッカーズ ピーナツ→マース スキットルズ（オリジナル／フルーティティ）

クーポン利用期間は、いずれも11月19日から12月2日まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部