»³ËÜÍ³¿¤ÈÂ¼¾å½¡Î´¤¬ÅÔÆâ¤¹¤·Å¹¤Ç²ñ¿©¡¡º£Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÂçÃ«¼çºÅ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¿©»ö²ñ¤òÃ´Åö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬²ñ¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ô£á£ì£ë£é£î¡Ç¡¡£Â£á£ó£å£â£á£ì£ì¡×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾ì½ê¤Ï¡¢º£Ç¯£³·î¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¼çºÅ¤·¤¿¿©»ö²ñ¤Ë¤â¾·¤¤¤¿ÅÔÆâ¤Î¹âµé¤¹¤·Å¹¡Öò¿¤µ¤¤¤È¤¦¡×¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×£Æ£Á¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£¸Æü¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯¤Ë£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¤Ç£³´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¤Î¡Ö£Æ£Ï£Ø¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë£Æ£Á»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¸õÊäµåÃÄ¤òÆÃ½¸¤·¡¢Â¼¾å¤Î¸õÊäÀè¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î£³µåÃÄ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Â¼¾å¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë£Í¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼»°ÎÝ¼ê¤ÎÇ¯Êð£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¤Î»ÄÎ±¤¬·èÄê¡£¤À¤¬¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â£³Ï¢ÇÆ¤«¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£