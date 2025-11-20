Photo: 街角レモン

歯ブラシの収納ってどうしていますか？

わたしはこれまで様々な収納アイテムを試してきたのですが、結局衛生面が気になってしまい、なかなか正解が見つからずにいて。

そんなとき山崎実業の水回りのプチストレスを解決してくれるアイテムを発見したんです。

壁面収納できるホルダー

山崎実業「フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連」

こちら、「フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連」です。

歯ブラシを壁面収納できるシリコーン製の5連ホルダーで、洗面所のタイルや鏡などに貼り付けて使用するアイテム。

貼って剥がせる粘着シールで簡単に装着でき、装着面よりも大きい&平らで光沢のある油染みしない面であればどこでも取り付けが可能なのだそう。

サイズは幅119mm×奥行き20mm×高さ27mmとコンパクトで、カラーはホワイトとブラックの2種類あります。

山崎実業(Yamazaki) フィルムフック シリコーン 歯ブラシホルダー 5連 1,101円 Amazonで見る PR PR 1,100円 楽天で見る PR PR

衛生的に使える

一番魅力的に感じたのは、浮かせて収納できるので、歯ブラシの底面まで乾きやすく衛生的であること。

この収納方法であれば、水垢やぬめりなど、水回り収納で起こりがちな問題もグッと解消してくれそうです。

また、ホルダー部分は伸縮性のあるシリコーンゴムでできており、歯ブラシを1本ずつしっかりホールドできるというのも嬉しいポイント。

ちなみに、耐荷量は全体で500gで、歯ブラシだけでなく、カミソリや歯ブラシ粉なども挟んで収納することができるのだそう。

これ一つで洗面台で必要なあれこれをまとめることができるので、直置きするものがなくなれば、洗面台自体の掃除も楽になるのでは？と期待しています。

デスク周りの収納にもおすすめ

他にも、デスク周りの収納にも良さそうなんですよね〜。

スチール製の机を使っている方であれば、側面や裏面に貼り付けるのもおすすめ。

机上をより広く使うことができ、ケーブルやペンなどの使用頻度が高いアイテムも場所を取らずにすっきり収納できますよ。

コスパも良し！

浮かせる収納によって水回り収納のストレスを解消してくれる「フィルムフックシリコーン歯ブラシホルダー タワー 5連」。

汎用性が高く幅広い使い方ができるので、家族構成を問わず様々な方におすすめできるアイテムだと感じています。

1,000円ちょっとで購入できるのも嬉しいポイント。水回りの収納の正解を、ついに見つけたかも知れません……！

