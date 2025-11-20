ラッパーのAK-69（47）が、フルオーダーしたという、メルセデスベンツの最高級SUV「Mercedes AMG G63」を披露した。

【映像】AK-69の豪華な愛車（複数カット）

大の車好きを公言しているAK。これまで自身のYouTubeチャンネルで、Ferrari 296GTBや、RANGE ROVER Autobiographyなど数々の愛車を紹介していた。

車両本体価格2800万円超「Mercedes-AMG G63」を公開

2025年11月18日の更新では2台同時納車を報告。そのうちの1台、車両本体価格2800万超えの「Mercedes-AMG G 63」を納車する様子を公開した。

新たな愛車と対面したAKは、フルオーダーしたという、メタリックなオリーブグリーンのボディーに、キャメルカラーのレザー素材を使用したシートを紹介。「いいな〜オリーブグリーンとキャメルの組み合わせですよ。」と興奮気味に話した。

動画の最後には、Mercedes-AMG G 63を運転し次の納車へ向かう様子も見せている。

この動画にファンからは「本当に車が好きでこだわっているのが伝わってくる」「マジかっけ！！！！夢あるなー！」「オリーブのメタリックは最高」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）