ドーナツ専門店「I'm donut？（アイムドーナツ）」が盛況だ。10月にオープンした渋谷宮益坂店には行列ができ、土日の午後は1時間待ちも珍しくないという。菓子パンに使うブリオッシュ生地を採用し、通常のドーナツと比べてやわらかい「生ドーナツ」を提供している。

アイムドーナツはベーカリーを経営する事業者が2022年3月、中目黒に1号店を開いたのが始まり。現在は都内を中心に店舗を拡大中。SNSでも話題になり、「第3次ドーナツブーム」の火付け役とされる。

第1次ブームは、06年の米クリスピー・クリーム・ドーナツの日本上陸に始まる。アメリカらしい色鮮やかで甘みの強いドーナツを提供。1970年代以来、国内市場はミスタードーナツ（ミスド）1強だったが、消費者に受け、ピーク時には全国64店舗まで拡大した。だが、16年には44店舗まで縮小している。

「当時の商品は日本人には甘過ぎた。コーティングで重たさもあった。価格差も影響したと考えられる。ミスドの商品は100円台前半だったが、クリスピー・クリームは200円前後で提供。消費者は話題性で訪れており、習慣的に行く店にはならなかった」（飲食業界関係者）

第2次ブームはコンビニが火付け役だ。セブン─イレブンは14年、レジ横でのドーナツ販売を開始。コーヒーとの相乗効果を期待し、翌15年には全国への導入を完了した。だが17年には販売を終了している。

「見た目はミスドに寄せていたが、風味や質感に独自性が乏しく、ミスドの“下位互換”とみられた。両手がふさがるためコーヒーとの買い合わせも普及しなかった。ただし、当時はミスドも店舗数を減らしており、消費者の間でドーナツ離れが進んでいた時期でもある」（同）

■1個400円でも売れる

ミスドは14年に1300店以上を展開していたが、17年までに100店を減らし、20年には1000店を下回った。だが、冒頭の通りコロナ禍以降は第3次ブームが続く。アイムドーナツをはじめ、都内で新興の専門店が増えた。1個300〜400円台の高単価にもかかわらず客足は絶えない。

「第3次ブームの生ドーナツはやわらかく軽い食感で甘さ控えめ。グルテンフリーやオーガニック、自然由来などを訴求する店も多い。最近では若者の間でも健康志向が進んでおり、罪悪感なく食べられる点が支持されている」（同）

ハムやレタスを挟んだ“食事系ドーナツ”も現れているという。中高年以上で広がってきた健康志向も“若返り”が起きているようだ。

（ライター・山口伸）