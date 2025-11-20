「ナンちゃんと行く！新しい広島発見ツアー」

ヒルナンデス！が始まって15年。ここまで歩んでこられたのも全国の視聴者の皆様のおかげ！

MC南原清隆がスタジオを飛び出し、今回は広島県の魅力を伝える特別企画！



＜出演者＞

南原清隆

横山裕

浦野モモアナウンサー（日本テレビアナウンサー）

森拓磨アナウンサー(広島テレビアナウンサー)



＜放送で伺ったお店＞

【minamoa】

今年３月に広島駅務波口に開業した最新駅ビル。





【MAGICISLAND out fit style】今年９月にオープンした広島の街の中心で、今話題のSUP体験ができるスポット。・SUPツアー 6,600円〜【OKOSTA】オタフクソースが手がけるお好み焼き作り体験教室。・定番広島お好み焼体験 ※１品トッピング付き 2,200円・広島お好み焼こだわりセット 356円【広島酒菜 神楽】今年６月にオープンした広島の名物料理と神楽が楽しめるお店。・穴子の刺身 1,200円 ※１日約15食限定・あなご飯 2,100円【下瀬美術館】2024年“世界で最も美しい美術館”を受賞した美術館・入館料大人 2,000円大学・高校生 1,000円中学生以下無料※情報は全て放送時のものです「冬の乾燥対策」これから本格的な冬を迎え、乾燥する日々が続くそんな乾燥に負けない対策を専門医が伝授！朝昼夜のシーン別に意外と知らない乾燥対策やグッズを紹介！＜出演者＞大沢あかね森尾由美医療法人社団康梓会SAWAKO CLINIC x YS統括院長 日比野佐和子先生＜監修＞東京八丁堀皮膚科形成外科 平山真奈先生・（ヤーマン）プロ・業務用バリアハンドクリーム 50g 1,870円・（ACROPASS）レチアールエヌスリムパッチ（6枚入り）3,080円・（CHOOSY）リップパック 集中トリートメント（3枚入り）880円※情報は全て放送時のものです