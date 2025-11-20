１１月２０日（木）のヒルナンデス！「ナンチャンと行く！新しい広島発見ツアー」「冬の乾燥対策」
「ナンちゃんと行く！新しい広島発見ツアー」
ヒルナンデス！が始まって15年。ここまで歩んでこられたのも全国の視聴者の皆様のおかげ！
MC南原清隆がスタジオを飛び出し、今回は広島県の魅力を伝える特別企画！
＜出演者＞
南原清隆
横山裕
浦野モモアナウンサー（日本テレビアナウンサー）
森拓磨アナウンサー(広島テレビアナウンサー)
＜放送で伺ったお店＞
【minamoa】
今年３月に広島駅務波口に開業した最新駅ビル。
今年９月にオープンした広島の街の中心で、今話題のSUP体験ができるスポット。
・SUPツアー 6,600円〜
【OKOSTA】
オタフクソースが手がけるお好み焼き作り体験教室。
・定番広島お好み焼体験 ※１品トッピング付き 2,200円
・広島お好み焼こだわりセット 356円
【広島酒菜 神楽】
今年６月にオープンした広島の名物料理と神楽が楽しめるお店。
・穴子の刺身 1,200円 ※１日約15食限定
・あなご飯 2,100円
【下瀬美術館】
2024年“世界で最も美しい美術館”を受賞した美術館
・入館料
大人 2,000円
大学・高校生 1,000円
中学生以下無料
※情報は全て放送時のものです
「冬の乾燥対策」
これから本格的な冬を迎え、乾燥する日々が続く
そんな乾燥に負けない対策を専門医が伝授！
朝昼夜のシーン別に意外と知らない乾燥対策やグッズを紹介！
＜出演者＞
大沢あかね
森尾由美
医療法人社団康梓会SAWAKO CLINIC x YS統括院長 日比野佐和子先生
＜監修＞
東京八丁堀皮膚科形成外科 平山真奈先生
・（ヤーマン）プロ・業務用バリアハンドクリーム 50g 1,870円
・（ACROPASS）レチアールエヌスリムパッチ（6枚入り）3,080円
・（CHOOSY）リップパック 集中トリートメント（3枚入り）880円
※情報は全て放送時のものです