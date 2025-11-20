「ナンちゃんと行く！新しい広島発見ツアー」
ヒルナンデス！が始まって15年。ここまで歩んでこられたのも全国の視聴者の皆様のおかげ！
MC南原清隆がスタジオを飛び出し、今回は広島県の魅力を伝える特別企画！

＜出演者＞
南原清隆
横山裕
浦野モモアナウンサー（日本テレビアナウンサー）
森拓磨アナウンサー(広島テレビアナウンサー)

＜放送で伺ったお店＞
【minamoa】
今年３月に広島駅務波口に開業した最新駅ビル。

【MAGICISLAND out fit style】
今年９月にオープンした広島の街の中心で、今話題のSUP体験ができるスポット。
・SUPツアー　6,600円〜

【OKOSTA】
オタフクソースが手がけるお好み焼き作り体験教室。
・定番広島お好み焼体験　※１品トッピング付き　2,200円
・広島お好み焼こだわりセット　356円

【広島酒菜 神楽】
今年６月にオープンした広島の名物料理と神楽が楽しめるお店。
・穴子の刺身　1,200円　※１日約15食限定
・あなご飯　2,100円

【下瀬美術館】
2024年“世界で最も美しい美術館”を受賞した美術館
・入館料
　大人　2,000円
　大学・高校生　1,000円
　中学生以下無料

※情報は全て放送時のものです

「冬の乾燥対策」
これから本格的な冬を迎え、乾燥する日々が続く
そんな乾燥に負けない対策を専門医が伝授！
朝昼夜のシーン別に意外と知らない乾燥対策やグッズを紹介！

＜出演者＞
大沢あかね
森尾由美
医療法人社団康梓会SAWAKO CLINIC x YS統括院長　日比野佐和子先生

＜監修＞
東京八丁堀皮膚科形成外科　平山真奈先生

・（ヤーマン）プロ・業務用バリアハンドクリーム 50g 1,870円
・（ACROPASS）レチアールエヌスリムパッチ（6枚入り）3,080円
・（CHOOSY）リップパック 集中トリートメント（3枚入り）880円

※情報は全て放送時のものです