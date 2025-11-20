ヒップホップグループ、RIP SLYMEが19日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。プライベートの過ごし方を明かした。

オードリー若林正恭は「HIP HOPの方々の過ごし方って謎じゃないですか。RIP SLYMEの普段って」と気になったことを語った。

ILMARIは「子どもが小さいので大体家のことをやってますね。送り迎えとか。習い事連れてったり。子ども乗せる自転車みたいので『よく見かけます』って言われますよ」と語った。PESからは「金髪で目立つでしょ」とツッコまれるも、ILMARIは「目立ってても別にいい。子ども乗せてる俺みられても別にいい」と語った。

PESはサーフィン、FUMIYAは家で1人でお酒を飲むなど、落ち着いたプライベートを明かした。

若林は「RIP SLYMEさんって、僕も話聞きながら思ってましたけど、やっぱり『楽園ベイベー』なんですよ。だからショックはショックですね」と華やかなミュージックビデオをイメージしていた分、ショックを受けたことを明かした。ただ「うれしさもあるんですよ？自分に近いから。子ども送ったりとか。相当入ってるんだなって思いました、RIP SLYMEのイメージが」と、ヒット曲に影響され、イメージが膨らんでいたことを語った。