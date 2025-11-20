【「Sho-Comi」24号】 11月20日発売 価格：470円

小学館は、11月20日発売の「Sho-Comi」24号で、VTuberグループ「hololive DEV_IS」（ホロライブ デバイス）の所属ユニット「FLOW GLOW」（フロウグロウ）のコミカライズを連載開始する。

「FLOW GLOW」は響咲 リオナ(いさきりおな）、虎金妃 笑虎（こがねいにこ）、水宮 枢（みずみやすう）、輪堂 千速（りんどうちはや）、綺々羅々 ヴィヴィ（ききららゔぃゔぃ）の5人で構成されたユニット。

コミカライズの原作は「元カレが声優になって現れた！」や「ハチャメチャ漫画奮闘記」の花まみも氏。作画は「聖くんは今日も好きなのに」、「黒豹くんは食べちゃいたい。」のきみど莉央氏が担当する。

コミカライズの連載開始を記念して、ポストカードふろくと特別インタビューが掲載されている。

【あらすじ】

いつか世界中を笑顔にできるユニットになりたいという目標を掲げ、活動をするFLOW GLOWのメンバー5人。まずは知名度を上げるためにKOSEI FESなるフェスに挑むことに！

しかし待ち受けていたのは個性豊かなミッションで！？

5人は無事フェスに出場し輝くことができるのか？

