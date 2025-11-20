お笑いタレント、にしおかすみこ（51）が20日、自身のブログを更新。認知症であることを公表していた母が死去したことを改めて報告し、にしおか自身の誕生日だった18日に葬儀を済ませていたことを明かした。

にしおかはこれまで認知症の母、ダウン症で知的障害がある姉の介護をしてきたが、前日19日にゲストとして生出演したNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）で「数日前に母が亡くなって」と公表していた。

「あさイチ」放送前、にしおかが最後に更新していた14日のコメント欄にはブログ読者からお悔やみとにしおかに対する心配、励ましの言葉が相次いでいたが、テレビでの公表から一夜明けた20日にブログを6日ぶりに更新。

「私事になりますが、先日、母が急逝しました。18日に内々での葬儀を無事に終え、遺骨と共に帰宅しました」と改めて報告した。

葬儀が行われた18日は、にしおかにとって51歳の誕生日。そして「あさイチ」の生放送前日だった。

「産んでくれたこと、育ててくれたこと、私と姉を最後まで想ってくれたことに、改めて感謝感謝です。母を想うと隙あらばメソメソしてしまいますが、普段も、特にここ数日、私も姉もたくさんの方々に支えていただいています。なので、元気です！」

そして、「皆様の優しいお言葉、お心遣い、ご心配等が心にしみます。本当にありがとうございます。引き続きよろしくお願い致します」とつづって感謝のブログを締めくくった。