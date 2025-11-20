東京大学医学部付属病院（東京都文京区）の医療機器選定を巡る汚職事件で、警視庁に収賄容疑で逮捕された同大医学部准教授の松原全宏（たけひろ）容疑者（５３）が、贈賄側の医療機器メーカーから飲食接待を受けていたことが捜査関係者への取材でわかった。

メーカー側は民間病院の別の医師を接待したと偽って経費精算していたといい、同庁が詳しい経緯を調べている。

松原容疑者は、２０２１年９月〜２３年１月、医療機器メーカー「日本エム・ディ・エム」（新宿区）の大腿（だいたい）骨用インプラントを手術で優先的に使う見返りに、同社元東京第二営業所長の男（４１）（贈賄容疑で逮捕）らに、奨学寄付金として同病院の口座に現金計８０万円を振り込ませ、このうち計約７０万円の賄賂を受け取った疑いが持たれている。

捜査関係者によると、松原容疑者は、同僚医師らとともに２０年２月と２３年２月の計２回、男の部下の元社員らから、台東区と新宿区の焼き肉店で、計約２２万円の飲食接待を受けていたという。

元社員らはこの際、民間病院の医師らを接待したとする架空の領収書で経費精算していたといい、同庁は、「みなし公務員」にあたる国立大学病院の医師に対する飲食接待が社内で問題視されるのを防ごうとしたとみている。

男と元社員は１９年春頃から、松原容疑者に同社製品の使用を働きかけ、営業で病院を訪れた際に３０００円相当の高級弁当を差し入れることも複数回あったという。

松原容疑者は整形外科の外傷診療部門のチーフだった。医療機器を選定できる立場で、同年９月、院内の審査委員会に同社の大腿骨用インプラントの使用登録を申請し、製品は同年１１月に認可された。同社は東大病院に自社製品を納入した実績がなかったという。

松原容疑者は２０年３月以降、医師の研究支援として企業や個人から受け付けている奨学寄付金名目で、男らに計１２０万円を同病院の口座に振り込ませ、このうち約１００万円を受け取っていた。

同庁は、一部を親族に贈るパソコンやタブレット端末の購入費などに充てたとみている。

同社は２０日、「捜査機関による捜査を慎重に見守るとともに、事実関係が明らかになり次第、厳正に対処する」とのコメントを出した。