Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤¬¡¢Ä¹Ìî¸©ÌÚÁ¾·´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬¡¢»¨»ï¡ØTarzan¡Ù¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②´äËÜ¾È¤¬Í¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿ÅöÆü¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー
¢£´äËÜ¾È¤¬2»þ´Ö50Ê¬35ÉÃ¤Ç¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó´°Áö¡Ö½é¤á¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
»¨»ï¡ØTarzan¡Ù¤Ç¡ØÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¶Ú¥È¥ì¡¦¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î´äËÜ¤¬¡¢9·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 OSJ ONTAKE 50¡Ù¤Ë½é»²²Ã¡£8·î¸åÈ¾¡¢´äËÜ¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¡ÈÎý½¬¤Ê¤·¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡Ö1042¡×¤Î¥¼¥Ã¥±¥óÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤¿´äËÜ¤¬¶õ¤Ë¸þ¤Ã¤Æ¡¢³«¤¤¤¿Î¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥È¥ì¥é¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤Çµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿´äËÜ¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥³ー¥¹¡ÊÌó25km¡Ë¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¥«¥á¥é¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤ä¥°¥Ã¥É¥Ýー¥º¤ò¤·¤ÆÍ¾Íµ¤Î´äËÜ¡£¥´ー¥ë¥Æー¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤Æ¡¢½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
2»þ´Ö50Ê¬35ÉÃ¤Ç´°Áö¤·¡¢30ÂåÃË»Ò2°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿´äËÜ¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡¢²¶¤Ï4»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2»þ´Ö50Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¡¡Ä¤¦¤ó¡£½é¤á¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢Áá¤¯¤â¼¡¤ÎÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁö¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÍ¾Íµ¤½¤¦¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤´Á¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¥¢¥¹¥êー¥ÈÁª¼ê¤À¤ï¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬´äËÜ¾È¡×¡Ö½éÄ©Àï¤Ç2°Ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÄì¤·¤ì¤Ê¤¤ºÍÇ½¤È²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¿Í¡×¡Ö¤³¤ì»£±ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª²Ö¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¦¥§¥¢¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´äËÜ¾È¤¬¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤Ë½éÄ©Àï¡ª¥á¥¤¥¥ó¥°¥àー¥Óー
