モリト、今期配当を1円増額修正

モリト <9837> [東証Ｐ] が11月20日後場(15:00)に配当修正を発表。25年11月期の年間配当を従来計画の69円→70円(前期は63円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と位置づけ、以下の３点を利益配分に関する基本方針としております。・安定的かつ継続的配当の実現・連結自己資本配当率(DOE)4.0%を基準・業績状況等により親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向は50%以上を基準 これらの基本方針を全うすることを前提に、当社の財政状況、資産の見通し等を総合的に勘案した結果、2025年11月期の期末配当予想は１株あたり37円、年間配当予想は、前回予想と比較して１円増配となる１株あたり70 円とさせていただきます。これにより、連結自己資本配当率(DOE)は4.6％となる見込みです。 当社は、今後も利益配分に関する基本方針に基づき、継続的な配当による株主還元を重視してまいります。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

