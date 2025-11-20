15時の日経平均は1398円高の4万9935円、アドテストが461.27円押し上げ 15時の日経平均は1398円高の4万9935円、アドテストが461.27円押し上げ

20日15時現在の日経平均株価は前日比1398.12円（2.88％）高の4万9935.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1287、値下がりは280、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を461.27円押し上げている。次いで東エレク <8035>が172.48円、ＳＢＧ <9984>が97.27円、ＴＤＫ <6762>が61.42円、ファストリ <9983>が43.32円と続く。



マイナス寄与度は22.31円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が4.72円、資生堂 <4911>が3.89円、メルカリ <4385>が3.48円、エムスリー <2413>が3.09円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は保険、陸運の2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、証券・商品、ガラス・土石、その他製品と続いている。



※15時0分12秒時点



株探ニュース

