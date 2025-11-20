ＲＩＺＩＮは２０日、都内で会見を開き、１０周年となる大みそか大会「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（１２月３１日、さいたまスーパーアリーナ）の追加対戦カードを発表した。１分間最強を決める格闘技イベントＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）出身のジョリー（２８）が初参戦が電撃決定し、元Ｋ−１戦士の芦澤竜誠（３０）と６１キロ契約ＭＭＡルール５分３ラウンドで対戦する。

サングラス姿で登壇したジョリーは着席と同時にペットボトルの水をゴクッと飲んで一呼吸。「ブレイキングダウンから来ました」と挨拶し、「去年の８月に榊原さんのところに（朝倉）未来さんと行って（参戦を）直談判して、ようやくかって感じ」と感慨を込めた。ただ、対戦する芦澤の方を向くと、「ナマズ君、お前“強者ムーブ”いらんて。ザコのくせに」と、ＲＩＺＩＮの舞台でも得意のトラッシュトークを開始。「こいつ、マジで１ラウンドで失神ＫＯしちゃうんで。俺のデビュー戦にはふさわしい相手かなと思ってます」と強気に予告した。

対する芦澤は９月の梅野源治戦で敗れ、これがＭＭＡ６戦目。「前の試合で負けちゃって、自分の中で出し切れなかった。大みそかで試合したいと言ったらジョリーを提案されたので、ありがたく試合させてもらう。今回は来年に向けての調整試合です」と脱力モードで語った。ジョリーが梅野と同じＦＩＧＨＴＥＲ’Ｓ ＦＬＯＷ所属となっただけに「前は相手できなかったが、前回梅野源治に負けて、もう一回（梅野と）やり直したいので」と雪辱への踏み台にする考えを示した。

想定外の真面目なコメントに、ジョリーは割り込んで「お前さあ、お前が一番求められてるのって記者会見での乱闘やん。来いよ。殴ってこいよ。それで再生回数を稼いで人気になったんやろ。実力でここ（ＲＩＺＩＮ）まで来てないぞ」と挑発。芦澤は「ここ（隣）に来いよ。ぶん殴ってやるから」と返しつつも、冷静に「１５分戦ったことないでしょ、お前。こいつとトラッシュトークしてもつまんないから。ザコだから」と、同じ目線でやり合うことはなかった。

ＢＤではプロ格闘家にも勝利しているが、ジョリーのＲＩＺＩＮデビューについて、榊原信行ＣＥＯは去年からタイミングを探っていたといい、「実力、実績が全くない選手ではないので、僕らなりの期待感は持っていた。芦澤は復帰戦の相手としてちょうどいいと思ったと思うし、いろんなパズルが組み合った」と満を持してのマッチメイクだと説明。勝負論についても「十分ある。芦澤選手が言うほどには（ジョリーは）侮れないとみているが、大舞台の経験もない。今日の会見前も『緊張する〜』と言っていたので（笑）。いろんなものを背負って大みそかの晴れ舞台に出てきて、（重圧に）つぶされる可能性もあるかなと。何を見せてくれるか楽しみ」と、気鋭のＢＤ戦士の素顔も暴露しながら見解を示した。