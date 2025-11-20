まもなく忘年会シーズン。

SNSで話題の『割り勘負け』という言葉を知っていますか？

【写真を見る】お酒を飲まない人は損？『割り勘負け』飲む派・飲まない派“それぞれのホンネ”は【ひるおび】

『割り勘負け』とは・・・

お酒を「飲む人」と「飲まない人」が参加する飲み会で均等に割り勘をしたときに、お酒を飲まない人が損した気分になることを指します。

ホットペッパーグルメ 外食総研所長の田中直樹氏は、

「昔から『割り勘負け』を感じる人はいたと思うが、SNSで言語化され共感を呼び、拡散されるようになり話題になったのでは」と話します。

「ひるおび」が行なったLINEアンケート（1万2538人が回答）では、

『割り勘負け』という言葉を知っている人は37%でした。

【飲まない派の意見】

・お酒が飲めないのでだいたい少なめにしてもらってる。全くの割り勘だったら不公平さを感じる

・ソフトドリンクよりアルコールの値段が高いので（相手がお酒を）飲めば飲むほど不公平さを感じる

【飲む派の意見】

ノンアルコールでも楽しくやっているし、参加したくて来ていると思っているので、あまり気にはしていません

飲み会支払いのホンネは？

株式会社リクルートが行なった「お酒を飲む人・飲まない人の意識調査」では、理想的な会計の仕方について、飲む人と飲まない人に分けてアンケートを行っています。

【お酒を飲む人】

完全に割り勘・・・23.1％

食事代は割り勘でお酒代は分担・・・25.2％

飲んだ人が多めに払う・・・45.7％

【お酒を飲まない人】

完全に割り勘・・・33.3％

食事代は割り勘でお酒代は分担・・・26.0％

飲んだ人が多めに払う・・・26.0％

飲む側も「飲んだ人が多めに支払うべきだ」と思う人が多く、飲まない側も「飲み物代は相応にしたい」という人が過半数を超えていることが分かります。

若林有子アナウンサー【飲まない派】：

基本は楽しければ気にしないんですけれど、隣で日本酒の飲み比べとかが始まると「ん〜？」みたいな気持ちになって、「スイーツでも食べといたろかな」みたいな“大阪人魂”が出てきます。そこで取り返すぞみたいな気持ちはちょっとありますね。

皆川玲奈アナウンサー【飲まない派】：

お酒を飲む人が多めに払うのは当然だと思ってます。

飲み比べとか始まっちゃったら「私のこの時間は？」っていう気持ちになるじゃないですか。ソフトドリンクもせいぜい飲んで3杯ぐらいですよ。多めに支払ってもらう、かつ食事のメニューの手綱は自分で握ります。好きなものを自分で頼みます。

弁護士 八代英輝【飲む派】：

僕は飲むので、飲まない人には気を使って「半額」とか、かなり差をつけます。

検査の関係でしばらくノンアルコールで参加していた時期があるんですけど、飲む人たちって何回も同じこと言ってて、全然面白くないんですよ…。その地獄を見たので、余計差はつけたほうがいい。来てくれるだけでありがたいと思います。

求められるのは「幹事の仕切り力」

ホットペッパーグルメ 外食総研所長の田中直樹氏によると、今後は「飲まない人も納得の飲み会」が不可欠。

料理・空間・会話重視のシーンが増え、“酒ありき”から、“食と時間を共有する場”にシフトしていくのでなないかと見ています。

▼飲む人・飲まない人の把握

▼事前に全員が納得できる支払方法を提示する

▼全員の満足度の高いお店選び（料理多め・ソフトドリンク多めなど）

など、幹事の仕切り力が求められていきそうです。

（ひるおび 2025年11月20日放送より）