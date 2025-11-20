Ê¿Æü³«ºÅ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡© Âç²Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¸ÀµÚ¡ÖÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÄêÃå¤Î²ÄÇ½À¡×¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤ÎÃËÀÁØ¤¬Áý²Ã¡×
¡¡19Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¤ÎÂç²ÏÀµÌÀ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÊ¿Æü¥Ê¥¤¥È¥²ー¥à¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºvs¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Î»î¹ç¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿¡£¤³¤Î¥«ー¥É¤ÏÊ¿Æü³«ºÅ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÌÚÍËÆü¤ËÌó8,100¿Í¡¢¶âÍËÆü¤Ë¤ÏÌó9,100¿Í¡Ê´°Çä¡Ë¤È¤¤¤¦´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±Âç²Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤ËÅÔ¿´Éô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿Æü³«ºÅ¤Ï½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Î©ÃÏ¾ò·ï¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿ÆüÌë¤Î¶½¹Ô¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ô»ú¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡Ê¿Æü³«ºÅ¤Î°ì¤Ä¤Î¸ú²Ì¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢µÒÁØ¤ÎÊÑ²½¤À¡£½¾Íè¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡Ö8ÂÐ2¡×¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍËÆü¤Î¥Ê¥¤¥È¥²ー¥à¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤½¤ÎÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢ÆÃ¤Ë»Å»öµ¢¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç²Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Æ±Î½¤ÈÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤´ÑÀïÊ¸²½¤¬²êÀ¸¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç²Ï¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ç°ìÎ§¤ËÊ¿Æü³«ºÅ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÎÆüÄøÀßÄê¤ä¥¢¥êー¥Ê¤Î³ÎÊÝ¤Ï¡¢¶½¹Ô¤ò¼çºÅ¤¹¤ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¼´¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¹¤°¤ËÊ¿Æü³«ºÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½¸µÒ¤¬¸«¹þ¤á¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¥¢¥êー¥Ê¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íè¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÊ¿Æü³«ºÅ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤â½ÀÆð¤ÊÆüÄøÊÔÀ®¤Ç¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤À¡£