「バッグの中ガサゴソ、、」→ 回避！【セリア】つけるだけでOK！「便利アイテム」

カギや小銭・リップなど、ついサッとバッグに放り込んでしまって、いつの間にかバッグの中で迷子に……。そんな小さなモヤモヤを解決できそうな「便利アイテム」を【セリア】で発見しました。機能的なのはもちろん、大人女性がデイリー使いしたくなりそうな、おしゃれなデザインも魅力。今回はバッグにつけて携帯できる、優秀アイテムを厳選してご紹介します。

小銭をスマートに収納できるコインケース

【セリア】「100円玉コインケース」\110（税込）

高さ約4cmの小さなケースに、100円玉が15枚も入る実力派アイテム。自動販売機やコインロッカーなどでも、もたつかずさっと小銭を出せそうです。シンプルなモノクロデザインで、バッグチャーム感覚でつけてもかわいいかも。「You're braver than you think」と、ふとしたときに勇気づけられそうなメッセージもさりげないポイントです。

きれいめバッグにもマッチするミニポーチ

【セリア】「革風舟形ポーチ」\110（税込）

サッと取り出せる実用性と、持つだけで気分が上がるかわいさを両立できそうなミニポーチ。コンパクトな舟形で、リップや小銭を入れるのにちょうど良いサイズ感です。ナスカン付きで、バッグの持ち手やベルトループにつけておけば、バッグの中を探す手間が省けて便利。レザー調の上品な見た目は大人女性が身につけやすく、きれいめバッグにもマッチしそう。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M