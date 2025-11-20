ミッキー＆ミニー、『アナと雪の女王』のヴィンテージ風デザイン！ベルメゾン ディズニー「名札ココ 襟フリル長袖プリントTシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ヴィンテージ風のくすんだ色合いがおしゃれな、ディズニーデザイン「名札ココ 襟フリル長袖プリントTシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「名札ココ 襟フリル長袖プリントTシャツ」
© Disney
価格：2,490円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
生地：＜カットソー＞綿100％（スムース）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ギャザーとメロウ始末で立体感を持たせたフリル襟が愛らしい長袖プリントTシャツ。
ヴィンテージ風のくすんだ色合いでトレンド感も◎
フロントのキャラクターのプリントもインパクトたっぷりで、お出かけにも、普段にも、様々なシーンで活躍します。
そしてスカートやパンツ、どのようなボトムとも合わせやすいのもうれしいポイント！
デザインは「ミッキー＆ミニー」と『アナと雪の女王』の2種類がラインナップ。
ミッキー＆ミニー
© Disney
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのシャツ。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のラブラブなアートが目をひきます☆
フリル襟のパステルピンクの縁がかわいいアクセントに。
アナと雪の女王
© Disney
『アナと雪の女王』デザインのシャツ。
仲良く体を寄せ合う「アナ」と「エルサ」の姿にほっこり。
くすみがかった水色が基調となっています！
© Disney
それぞれ後ろはシンプルなデザインになっています。
© Disney
左胸には、針で生地を傷めにくい名札付けワッペンがついています。
「ミッキー＆ミニー」デザインはリボン、『アナと雪の女王』デザインはひし形のワッペンに！
© Disney
内側には通園、通学時に便利なお名前スペースも。
油性ペンなどで直接名前を書き込むことができます◎
© Disney
＜素材アップ＞
身生地は綿100％のやわらかなカットソー素材を使用。
大きめのフリフリ襟で、顔まわりが華やか！
ヴィンテージ風のくすんだ色合いがオシャレな、ディズニーデザイン「名札ココ 襟フリル長袖プリントTシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
