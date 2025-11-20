イニシャルが入ったお揃いのお洋服！セガプライズ ディズニー「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜
登場時期：2025年11月7日より順次
サイズ：全長約20×20×28cm
種類：全2種（チップ、デール）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、おそろいの暖かいお洋服を着た「チップ」と「デール」のぬいぐるみが登場。
イニシャル入りのお洋服がとってもかわいい☆
「チップ」と「デール」はお行儀よくちょこんとお座りした姿です。
全長約20×20×28cmと飾りやすいサイズ感で、ぬい撮りも楽しめそう☆
チップ
赤いお洋服を着た「チップ」のぬいぐるみ。
お洋服にはイニシャルの“C”がプリントされています。
「チップ」の優しい表情にも注目です。
デール
「デール」は青いお洋服姿。
ぴょこんと立った耳や、頭の毛、トレードマークでもある赤いお鼻なども忠実に再現されています。
「デール」のお洋服にはイニシャル”D”のプリント入り☆
ペアで揃えたくなるキュートなぬいぐるみ。
セガプライズの「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜は、2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
