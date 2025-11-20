セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜

登場時期：2025年11月7日より順次

サイズ：全長約20×20×28cm

種類：全2種（チップ、デール）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、おそろいの暖かいお洋服を着た「チップ」と「デール」のぬいぐるみが登場。

イニシャル入りのお洋服がとってもかわいい☆

「チップ」と「デール」はお行儀よくちょこんとお座りした姿です。

全長約20×20×28cmと飾りやすいサイズ感で、ぬい撮りも楽しめそう☆

チップ

赤いお洋服を着た「チップ」のぬいぐるみ。

お洋服にはイニシャルの“C”がプリントされています。

「チップ」の優しい表情にも注目です。

デール

「デール」は青いお洋服姿。

ぴょこんと立った耳や、頭の毛、トレードマークでもある赤いお鼻なども忠実に再現されています。

「デール」のお洋服にはイニシャル”D”のプリント入り☆

ペアで揃えたくなるキュートなぬいぐるみ。

セガプライズの「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜は、2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イニシャルが入ったお揃いのお洋服！セガプライズ ディズニー「チップ&デール」 Lぬいぐるみ 〜Fluffy Cuties〜 appeared first on Dtimes.