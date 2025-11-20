ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、学生応援キャンペーン『ユニ春』を、2026年1月30日（金）から2026年4月5日（日）の期間限定で開催。

卒業やクラス替えなど、ひとつの節目を迎える大切な時期に、仲間や友だちと思い切り楽しみ、心が弾む時間をともに過ごし、“最高の青春の思い出”をつくってほしいという想いを込めて、毎春実施されている人気企画です☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春 2026』

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年1月30日（金）〜4月5日（日）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、“一生忘れられない”春の思い出を作るのにぴったりな学生応援キャンペーン『ユニ春 2026』を開催。

卒業やクラス替えなど、ひとつの節目を迎える春は、学生にとって特別な季節です。

2026年春も、学生特別プライスの「1デイ・スタジオ・パス」と「年間パス」が販売されるほか、豪華アーティストが出演する『ユニ春！ライブ 2026』が実施されます☆

【ユニ春限定】1デイ学割パス＆【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード

チケット種類：

【ユニ春限定】1デイ学割パス価格：7,900円 〜 10,900 円（税込価格／入場日により、価格が異なります）内容：1 デイ・スタジオ・パス」の通常価格から1,000円割引で特別販売する、学生限定のパス発売日時：2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始対象入場期間：2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）対象者：大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です発売場所：WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社（宿泊者限定）、株式会社JTB※関西2府4県に在住の中人（12歳〜17歳、または18歳で高校生）の方は、「関西NO LIMIT! パス」がおトクです※【ユニ春限定】1デイ学割パス/関西NO LIMIT! パスをお持ちの場合は、【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダードにアップグレードが可能です※アップグレードは入場当日のみ可能です。後日のアップグレードはできませんので注意ください※販売数には限りがあります。また価格、内容、販売期間は予告なく変更する場合があります【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード価格：20,000円(税込)内容：「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の通常価格から2,000円割引で特別販売する、学生限定の年間パス発売日時：2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始利用期間：2026年1月30日（金）〜2026年4月5日（日）の間で指定した1日（有効期間開始日／初回入場日）より1年間対象者：大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生※大学生（大学院生）、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生で学生証または、生徒手帳を購入時に提示（アップロード）できる方が対象です※入場除外日あり発売場所：WEBチケットストア ※パークでの販売は実施されません

大切な仲間や友だちとの思い出づくりを応援する、おトクなパス2種類を販売。

「【ユニ春限定】1デイ学割パス」は、通常の「１デイ・スタジオ・パス」の価格から1,000円オフとなります。

大切な仲間や友だちと1年間パークを思いっきり遊びつくせる「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」は、通常の「ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」の価格から2,000円オフに。

この時期だけの“学割パス”で、パークでのとびっきりの時間を全力で楽しめるチケットです。

また、地元・関西の学生は、好評発売中の「関西NO LIMIT! パス」がさらにおトク。

中学生・高校生（中人／12歳〜17歳）対象の割引も設定されている「関西NO LIMIT! パス」の活用がおすすめです。

※18歳でも高校生の場合は中人です

エクスプレス・パス情報

【ユニ春限定】1デイ学割パス 〜スペース・ファンタジー＆ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドセット〜内容：下記2つのアトラクションを1回優先体験・スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜・ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド発売日時：2025 年12月2日（火）12:00 頃から発売開始対象期間：2026 年1月30日（金）〜4月5日（日）※4発売場所：WEBチケットストア関西NO LIMIT! パス（中人）1デイ学割パス 〜スペース・ファンタジー＆ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドセット〜内容：下記2つのアトラクションを1回優先体験・スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜・ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド発売日時：2025年12月2日（火）12:00 頃から発売開始対象期間：2026年1月30日（金）〜4月5日（日）発売場所：WEBチケットストア※チケットは日付の変更および年間パスへのアップグレードはできません※一部日程は利用対象外日となりますユニバーサル・エクスプレス・パス 4 〜スペース・ファンタジー＆レース〜内容：下記4つのアトラクションを1回優先体験・スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜・マリオカート 〜クッパの挑戦状〜・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー・ザ・フライング・ダイナソー発売日時：2025 年12月2日（火）15:00 頃から発売開始対象期間：2026 年1月30日（金）〜 終了日未定発売箇所：WEBチケットストア※チケットに関する詳細は公式 WEB サイトを確認ください

「【ユニ春限定】1デイ学割パス」にこの時期限定のスペシャルパスが登場。

そのほか、この時期限定のエクスプレス・パスも販売されます。

『ユニ春』だけの豪華スペシャルイベント『ユニ春！ライブ 2026』

豪華アーティストが集結する『ユニ春！ライブ 2026』を2026年春も開催。

学生に大人気のアーティストによるスペシャルライブで、グラマシーパークが超興奮・超熱狂のライブ会場となります。

出演アーティストとともに、“一生忘れられない最高の思い出”が届けられます。

※出演アーティストや開催日、チケット情報などの詳細は後日発表されます

※別途「パーク入場券付きライブチケット」が必要です。年間パスをお持ちの方も同チケットの購入が必要になります

『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』など、仲間と全力で笑って叫べる“超興奮体験”の数々

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』や

ドンキーコングのクレイジー・トロッコ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』 ドンキーコングのクレイジー・トロッコ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／スーパー・ニンテンドー・ワールド『ドンキーコング・カントリー』 続きを見る

『マリオカート 〜クッパの挑戦状〜』をはじめ、360度振り回される『ジュラシック・パーク』のフライング・コースター『ザ・フライング・ダイナソー』など、学生が全力で笑って、叫んで、遊びつくせる超興奮体験の数々を届けているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

仲間や友だちとともに過ごす、“一生忘れられない”青春時間が楽しめます。

“一生忘れられない”春の思い出を作るのにぴったりな、学生応援キャンペーンを2026年も開催。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2026年1月30日より開催される『ユニ春 2026』の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

