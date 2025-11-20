澄田綾乃、“令和最強のメリハリボディ”惜しみなく披露した写真集発売 表紙ほか先行カット公開
“令和最強のメリハリボディ”としてグラビア界を席巻する澄田綾乃のデジタル写真集『甘酸っぱ。』（小学館）がきょう20日に発売された。
【先行カット】驚異の”メリハリカット”を披露した澄田綾乃
小学館が新たにリリースするデジタル写真集レーベル「ななグラ」のコンセプトは「小説を読むような感覚でページをめくれる写真集」。その第１弾に“令和最強のメリハリボディ”でグラビア界を席巻し、ドラマ『不適切にもほどがある！』にも出演した澄田が登場する。
タイトル『甘酸っぱ。』が示す通り、きらめきと大人の色香が交錯する一冊。ナチュラルな笑顔、少し背伸びした表情、そしてファン必見の“メリハリ”カットまで、澄田綾乃の“今”を余すことなく収録。撮影は本人の思い出の海。まるで恋人と過ごす休日のような距離感を感じられる作品となっている。
■澄田綾乃 コメント
撮影地は私にとって思い出の場所で、アイドル時代の1枚が発掘されてグラビアデビューするきっかけとなったのですが、その写真を撮った海だったんです。現場に着いて“あれっ、この場所、知ってる!”って（笑）。懐かしく、甘酸っぱい気持ちでした。山口出身で海のそばで育ったので、学生時代とも重なって甘酸っぱくもありました。甘酸っぱい、だと甘さが強くて、さっぱりした響きの『甘酸っぱ。』が26歳の今の私にしっくりきます。
【プロフィール】澄田綾乃（すみだ・あやの）
グラビアアイドル。1999年2月26日生まれ。山口県出身。A型。オスカープロモーション所属。ドラマ『不適切にもほどがある！』（24年）などに出演。
