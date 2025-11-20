中島美嘉、来年もアジアツアー開催決定 ストリングスを加えた特別編成で
中島美嘉が、今年に続き来年もアジアツアーを開催することが決定した。ツアータイトルは『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』で、3月14日のマカオ・The Londoner Arenaを起点に、アジア各都市を回る大規模ツアーとなる。
今回のツアーでは、バンドに生演奏のストリングスを加えた特別編成を採用。長年愛されてきた代表曲から最新作まで、楽曲の魅力をより豊かに引き出すアレンジで披露される予定だ。
追加公演も調整中とのことで、チケット情報および追加公演については追って発表される。
■『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』日程
2026年3月14日（土） マカオ・The Londoner Arena
2026年5月9日（土） バンコク・THUNDERDOME
2026年5月16日（土）・17日（日） 台北・TAIPEI MUSIC CENTER
2026年6月6日（土） クアラルンプール・Idea Live Arena
2026年6月13日（土） ソウル・KINTEX
2026年6月21日（日） 大阪・NHK大阪ホール
2026年9月26日（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA
