　中島美嘉が、今年に続き来年もアジアツアーを開催することが決定した。ツアータイトルは『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』で、3月14日のマカオ・The Londoner Arenaを起点に、アジア各都市を回る大規模ツアーとなる。

　今回のツアーでは、バンドに生演奏のストリングスを加えた特別編成を採用。長年愛されてきた代表曲から最新作まで、楽曲の魅力をより豊かに引き出すアレンジで披露される予定だ。

　追加公演も調整中とのことで、チケット情報および追加公演については追って発表される。

■『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』日程
2026年3月14日（土）　マカオ・The Londoner Arena
2026年5月9日（土）　バンコク・THUNDERDOME
2026年5月16日（土）・17日（日）　台北・TAIPEI MUSIC CENTER
2026年6月6日（土）　クアラルンプール・Idea Live Arena
2026年6月13日（土）　ソウル・KINTEX
2026年6月21日（日）　大阪・NHK大阪ホール
2026年9月26日（土）　東京・LINE CUBE SHIBUYA